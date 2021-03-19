Эксперт оценила изменения в правилах сдачи экзамена на права

Руководитель пресс-службы ГК «Автоспеццентр» Анна Уткина оценила изменения в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

В беседе с Life.ru она выразила мнение, что необходимость отмены «площадки» связана с тем, что эти навыки несут минимальную пользу при передвижении по городу.

«Проблем из-за отмены этого типа проверки не возникнет. К тому же тестирование умений, приобретённых на «площадке», не аннулируется совсем, а трансформируется в испытания на дорогах, что даже сложнее для неопытных водителей», — заявила Уткина.

С другой стороны, отметила она, не все навыки вождения, экзаменуемые на площадке, легко проверить в городе при активном трафике, что может усложнить процедуру сдачи экзамена или даже снизить качество вождения начинающих автомобилистов.

Ранее в ГАИ сообщили, что с 1 апреля вступят в силу изменения в правилах сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.

Отмечается, что ключевым нововведением станет отмена проверки первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.