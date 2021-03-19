В Петербург доставят новую партию вакцины от COVID-19
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- Reuters
Об этом «Петербургскому дневнику» рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.
Ожидается, что вслед за этим в город прибудут ещё две крупные поставки. Как сообщили в Минздраве, в Петербурге полностью будет ликвидирован дефицит вакцины.
Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.