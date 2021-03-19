В Петербург доставят новую партию вакцины от COVID-19

В Петербург в субботу, 20 марта, поступит очередная партия вакцины от коронавируса.

Об этом «Петербургскому дневнику» рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Ожидается, что вслед за этим в город прибудут ещё две крупные поставки. Как сообщили в Минздраве, в Петербурге полностью будет ликвидирован дефицит вакцины.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.