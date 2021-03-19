Ростехнадзор проверил 184 компании в Арктике и приостановил деятельность 11 из них.

«Ростехнадзором проведены внеплановые выездные проверки в отношении 184 юридических лиц, эксплуатирующих 426 опасных производственных объектов (ОПО) хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации», — приводит РИА Новости слова главы ведомства Алексея Алёшина.

Алёшин добавил, что ведомство через суд добилось приостановления деятельности 11 компаний на срок 90 суток в связи с правонарушениями при эксплуатации.

Ранее Ростехнадзор прокомментировал обрушение на фабрике в Норильске.