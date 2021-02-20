Ростехнадзор прокомментировал обрушение на фабрике в Норильске
- © РИА Новости / СК РФ
«Решение о приостановке одного или нескольких опасных производственных объектов предприятия будет приниматься по итогам проверки, которая будет по согласованию с прокуратурой инициирована в ближайшее время», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве добавили, что полная приостановка производства — это «крайняя мера».
Ранее стало известно, что после обрушения на Норильской обогатительной фабрике из-под завалов извлечены четыре человека, один из них скончался. Велись поиски ещё двух работников.
Позднее в пресс-службе регионального главка СК России сообщили об обнаружении тел двоих рабочих, погибших при обрушении на фабрике.
СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.