Задержаны 11 экс-глав региональных энергокомпаний по делу о хищении

Правоохранительные органы задержали 11 бывших руководителей региональных энергокомпаний, подозреваемых в хищении более 10 млрд рублей у ПАО «Россети», сообщает пресс-служба МВД России.

Бывшие руководители ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт», а также работники указанных организаций и бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения.

В ходе 16 проведённых обысков в семи субъектах были изъяты крупные суммы в рублях и иностранной валюте, документы и носители информации.

«Управленческая структура криминальной организации действовала под прикрытием акционерного общества «Межрегионсоюзэнерго»… подконтрольные сообществу сбытовые компании... выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования», — рассказали в МВД.

Финансирование осуществлялось за счёт технических кредитов, выдаваемых АКБ «Мосуралбанк», в результате чего были «созданы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций».

«С 2004 по 2019 год участниками преступного сообщества в подконтрольные им зарубежные компании выведены денежные средства в сумме более 10 млрд рублей», — отметили в МВД.

Трое фигурантов дела арестованы, предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены в международный розыск. Кроме того, на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций на общую сумму около 7 млрд рублей наложен арест.

В конце февраля ФСБ задержала глав энергетических компаний Архангельской области в связи с тем, что они создали угрозу энергетической безопасности региона и нанесли ущерб энергокомпании в размере не менее 350 млн рублей.

В сентябре СК возбудил дело о хищении 670 млн рублей у ПАО «Россети Северный Кавказ».