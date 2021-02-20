ФСБ задержала глав энергетических компаний Архангельской области

В Центре общественных связей ФСБ России заявили о задержании руководителей ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) и АО «Архоблэнерго» в связи с тем, что они создали угрозу энергетической безопасности Архангельской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Федеральной службой безопасности... в рамках возбуждённого уголовного дела задержаны в Москве и Архангельске лица из числа руководства АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2», — говорится в заявлении.

Отмечается, что они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и ч. 2 ст. 199.2 УК России («Сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершённое в особо крупном размере»).

Следствие полагает, что «в результате допущенного подозреваемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 год создана угроза энергетической безопасности Архангельской области».

Также правоохранительные органы считают, что действия задержанных привели к дестабилизации работы АО «Архоблэнерго» и нанесению ущерба компании в размере не менее 350 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в получении взятки задержан глава отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни.