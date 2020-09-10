Возбуждено дело о хищении 670 млн рублей у ПАО «Россети Северный Кавказ»

Короткая ссылка
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о хищении 670 млн рублей у ПАО «Россети Северный Кавказ».
Возбуждено дело о хищении 670 млн рублей у ПАО «Россети Северный Кавказ»
  • © Михаил Воскресенский/РИА Новости

По данным следствия, с января 2017 по июнь 2020 года врио гендиректора АО «Распределительная сетевая компания» Черкесска и член участковой избирательной комиссии Умар Казиев совместно с главным бухгалтером компании Диляной Атаевой и иными лицами путём намеренного неисполнения договорных обязательств перед ПАО «Россети Северный Кавказ» по заключённому договору оказания услуг по передаче электроэнергии похитили более 670 млн рублей.

Как отмечается, деньги были переведены на расчётные счета аффилированных организаций.

Казиев, скрывающийся от следствия, объявлен в розыск. Атаева задержана и помещена под домашний арест.

Проведено свыше 20 обысков.

В начале сентября сообщалось, что в Якутии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и хищения более 70 млн рублей, направленных на реализацию нацпроекта. Как информировали «Известия», дело заведено в отношении генерального директора микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» и её заместителя».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить