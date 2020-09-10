Возбуждено дело о хищении 670 млн рублей у ПАО «Россети Северный Кавказ»

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о хищении 670 млн рублей у ПАО «Россети Северный Кавказ».

По данным следствия, с января 2017 по июнь 2020 года врио гендиректора АО «Распределительная сетевая компания» Черкесска и член участковой избирательной комиссии Умар Казиев совместно с главным бухгалтером компании Диляной Атаевой и иными лицами путём намеренного неисполнения договорных обязательств перед ПАО «Россети Северный Кавказ» по заключённому договору оказания услуг по передаче электроэнергии похитили более 670 млн рублей.

Как отмечается, деньги были переведены на расчётные счета аффилированных организаций.

Казиев, скрывающийся от следствия, объявлен в розыск. Атаева задержана и помещена под домашний арест.

Проведено свыше 20 обысков.

В начале сентября сообщалось, что в Якутии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и хищения более 70 млн рублей, направленных на реализацию нацпроекта. Как информировали «Известия», дело заведено в отношении генерального директора микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» и её заместителя».