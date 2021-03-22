Названы города России с наибольшим числом предложений для водителей такси

В период с января 2020 года по февраль 2021-го аналитики отметили наибольшее число вакансий для водителей такси в Москве. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Ситимобил», с которыми ознакомился RT.

Так, на столицу приходится 36% вакансий таксистов в стране. Согласно исследованию, на втором месте оказался Санкт-Петербург, где размещено 6% всех объявлений о работе в такси по стране.

Около 2% общего числа предложений для водителей такси размещено в Омске, Екатеринбурге и Челябинске.

Отмечается, что большинство соискателей на должность водителя такси (52%) — мужчины. 7% указали в резюме женский пол, однако 41% пользователей сервиса не отметили этот пункт.

Также, как показал опрос, среднестатистический водитель такси в России имеет многолетний опыт вождения.

Более 35% работающих в такси водителей имеют стаж свыше 20 лет. 21% управляют автомобилем не менее десяти лет, а около 16% — за рулём около 15 лет, говорится в исследовании.

Исследование проводилось с января 2020 года по февраль 2021-го среди около 150 тыс. вакансий и 100 тыс. резюме.

В опросе приняли участие 14,4 тыс. водителей такси.

Ранее россияне рассказали об отношении к женщинам — водителям такси.