Россияне рассказали об отношении к женщинам — водителям такси

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Россияне рассказали о своём отношении к женщинам — водителям такси.
Россияне рассказали об отношении к женщинам — водителям такси
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса сервиса «Ситимобил».

Профессию таксиста считают опасной для женщин 69% респондентов, а 54% назвали её большой редкостью в российских реалиях.

Почти 80% участников исследования встречали за рулём автомобиля такси женщину.

Как заявили 32% мужчин, они чувствуют себя некомфортно в поездке с женщиной-водителем. Среди женщин такой ответ дали 17%.

Почти 80% женщин — водителей такси утверждают, что пассажиры часто интересуются, почему они выбрали такую работу, 40% сталкивались с некорректными замечаниями и комментариями о своей профессии, а 12% — с отказами пассажиров от поездки.

Как ранее сообщало URA.RU, большинство россиянок (73%) заявили, что сталкивались с психологическим насилием и жестоким отношением на работе.

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