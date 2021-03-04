Опрос: 73% россиянок сталкивались с жестоким отношением на работе

Большинство россиянок (73%) заявили, что сталкивались с психологическим насилием и жестоким отношением на работе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные исследования сервиса hh.ru.

Как утверждают 60% женщин, сталкивавшихся с насилием на работе, они испытывали его от начальства. Ещё 27% — со стороны коллег.

Заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ психолог Александр Асмолов выразил мнение, что с абьюзом чаще сталкиваются те, кто не может постоять за себя.

«Объектом агрессивного поведения являются те, кто не может дать отпор. Часто это женщины и дети», — пояснил он.

В декабре 2020 года портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее заработал кризисный центр помощи женщинам.