Опрос: 73% россиянок сталкивались с жестоким отношением на работе

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Большинство россиянок (73%) заявили, что сталкивались с психологическим насилием и жестоким отношением на работе.
Опрос: 73% россиянок сталкивались с жестоким отношением на работе
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные исследования сервиса hh.ru.

Как утверждают 60% женщин, сталкивавшихся с насилием на работе, они испытывали его от начальства. Ещё 27% — со стороны коллег.

Заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ психолог Александр Асмолов выразил мнение, что с абьюзом чаще сталкиваются те, кто не может постоять за себя.

«Объектом агрессивного поведения являются те, кто не может дать отпор. Часто это женщины и дети», — пояснил он.

В декабре 2020 года портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее заработал кризисный центр помощи женщинам.

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