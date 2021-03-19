Эколог рассказал о возможном вреде грязного снега для здоровья

Руководитель лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев рассказал о возможном вреде грязного снега для здоровья.

В беседе с радио Sputnik он заявил, что реагенты могут провоцировать развитие аллергических реакций.

Как пояснил Ястребцев, реагенты — это хлориды.

«Они могут вызывать аллергическую реакцию у людей. Также они портят обувь, портят мебель, портят паркет и так далее», — сказал он.

Эксперт советует тщательно протирать подошву уличной обуви влажной тряпкой и не ходить в грязных ботинках по квартире.

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