Эколог рассказал о возможном вреде грязного снега для здоровья

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Руководитель лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев рассказал о возможном вреде грязного снега для здоровья.
Эколог рассказал о возможном вреде грязного снега для здоровья
  • АГН «Москва»

В беседе с радио Sputnik он заявил, что реагенты могут провоцировать развитие аллергических реакций.

Как пояснил Ястребцев, реагенты — это хлориды.

«Они могут вызывать аллергическую реакцию у людей. Также они портят обувь, портят мебель, портят паркет и так далее», — сказал он.

Эксперт советует тщательно протирать подошву уличной обуви влажной тряпкой и не ходить в грязных ботинках по квартире.

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