Жильцов пострадавшего дома в Химках готовы бесплатно разместить в гостиницах
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы предоставим места временного размещения в Химках. Или кто захочет, может поехать к родственникам. Но у нас есть и гостиницы, места для людей будут предоставлены бесплатно», — отметил Хромушин.
Он также рассказал, что в настоящее время в колледже рядом с местом ЧП разворачивают площадку для временного размещения.
После следственных мероприятий и разбора завалов жители четвёртого подъезда смогут забрать личные вещи до принятия решения по ремонту.
Утром 19 марта в многоэтажном доме произошёл, предположительно, взрыв газа, после которого обрушились перекрытия.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.