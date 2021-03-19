Жильцов пострадавшего дома в Химках готовы бесплатно разместить в гостиницах

Короткая ссылка
Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин заявил, что жильцов пострадавшего дома в Химках готовы бесплатно разместить в гостиницах.
Жильцов пострадавшего дома в Химках готовы бесплатно разместить в гостиницах
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы предоставим места временного размещения в Химках. Или кто захочет, может поехать к родственникам. Но у нас есть и гостиницы, места для людей будут предоставлены бесплатно», — отметил Хромушин.

Он также рассказал, что в настоящее время в колледже рядом с местом ЧП разворачивают площадку для временного размещения.

После следственных мероприятий и разбора завалов жители четвёртого подъезда смогут забрать личные вещи до принятия решения по ремонту.

Утром 19 марта в многоэтажном доме произошёл, предположительно, взрыв газа, после которого обрушились перекрытия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить