Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин заявил, что жильцов пострадавшего дома в Химках готовы бесплатно разместить в гостиницах.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы предоставим места временного размещения в Химках. Или кто захочет, может поехать к родственникам. Но у нас есть и гостиницы, места для людей будут предоставлены бесплатно», — отметил Хромушин.

Он также рассказал, что в настоящее время в колледже рядом с местом ЧП разворачивают площадку для временного размещения.

После следственных мероприятий и разбора завалов жители четвёртого подъезда смогут забрать личные вещи до принятия решения по ремонту.

Утром 19 марта в многоэтажном доме произошёл, предположительно, взрыв газа, после которого обрушились перекрытия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.