Клишас прокомментировал ситуацию с коррупцией

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что некоторые СМИ вводят людей в заблуждение, когда пишут, что в Госдуме хотят принять закон, якобы освобождающий чиновников от ответственности за коррупционное преступление.
Клишас прокомментировал ситуацию с коррупцией
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с «Парламентской газетой». По словам Клишаса, широкий общественный резонанс по этому документу связан с тем, что людям неправильно рассказывают, о чём этот законопроект.

«Все коррупционные ограничения, которые введены для государственных служащих, обрастают ещё определённым набором процедур. Это связано со сроками, с перечнем документов, которые необходимо предоставлять и так далее. И конечно же, объективно существуют обстоятельства, которые могут препятствовать чиновникам выполнить все эти требования», — пояснил сенатор.

По его мнению, законопроект направлен исключительно на то, чтобы такого рода обстоятельства непреодолимой силы чисто формально не становились основанием для того, чтобы людей привлекать к ответственности по соответствующим коррупционным статьям.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о случаях, когда чиновники могут не нести ответственности за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований.

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