Госдума одобрила условия освобождения от наказания за коррупцию

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о случаях, когда чиновники могут не нести ответственности за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Госдума одобрила условия освобождения от наказания за коррупцию
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

Как отмечается в пояснительной записке, речь идёт о ситуациях, когда нарушение произошло по не зависящим от физического лица обстоятельствам.

В частности, к ним предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты.

При этом ими не могут быть признаны «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления», а также «обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств».

Комиссия по урегулированию конфликта интересов должна признать причинно-следственную связь между возникновением таких обстоятельств и невозможностью соблюдения антикоррупционных требований.

Подчёркивается, что все ограничения и запреты должны быть соблюдены не позднее чем через месяц со дня прекращения действия «независящих» обстоятельств.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, что в 2020 году суды вынесли более 8 тыс. обвинительных приговоров в отношении 9 тыс. человек, обвинявшихся в коррупционных преступлениях.

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