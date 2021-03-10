Госдума одобрила условия освобождения от наказания за коррупцию
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Как отмечается в пояснительной записке, речь идёт о ситуациях, когда нарушение произошло по не зависящим от физического лица обстоятельствам.
В частности, к ним предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты.
При этом ими не могут быть признаны «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления», а также «обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств».
Комиссия по урегулированию конфликта интересов должна признать причинно-следственную связь между возникновением таких обстоятельств и невозможностью соблюдения антикоррупционных требований.
Подчёркивается, что все ограничения и запреты должны быть соблюдены не позднее чем через месяц со дня прекращения действия «независящих» обстоятельств.
Ранее в Генпрокуратуре рассказали, что в 2020 году суды вынесли более 8 тыс. обвинительных приговоров в отношении 9 тыс. человек, обвинявшихся в коррупционных преступлениях.