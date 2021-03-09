Генпрокуратура рассказала о наказанных в России коррупционерах в 2020 году

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Балдин рассказал о наказанных в стране коррупционерах в 2020 году.

По его словам, в прошлом году суды вынесли более 8 тыс. обвинительных приговоров в отношении 9 тыс. человек, обвинявшихся в коррупционных преступлениях.

«В прошедшем году к реальному лишению свободы приговорены порядка 18% осуждённых, к условному лишению свободы — 35%, к штрафу — 40%», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, сколько уголовных дел о коррупции было возбуждено в стране в 2020 году.