Генпрокуратура рассказала о наказанных в России коррупционерах в 2020 году

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Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Балдин рассказал о наказанных в стране коррупционерах в 2020 году.
Генпрокуратура рассказала о наказанных в России коррупционерах в 2020 году
  • © РИА Новости / Антон Денисов

По его словам, в прошлом году суды вынесли более 8 тыс. обвинительных приговоров в отношении 9 тыс. человек, обвинявшихся в коррупционных преступлениях.

«В прошедшем году к реальному лишению свободы приговорены порядка 18% осуждённых, к условному лишению свободы — 35%, к штрафу — 40%», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, сколько уголовных дел о коррупции было возбуждено в стране в 2020 году.

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