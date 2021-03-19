В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО члена исполкома ОКР Власенко

Член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), президент федераций по прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию Алексей Власенко, арестованный по обвинению в мошенничестве, помещён в СИЗО №4 Москвы. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Алексей Власенко содержится в четырёхместной карантинной камере для вновь прибывающих в изолятор», — сказал член комиссии.

Соседи по камере Власенко — бывшие сотрудники правоохранительных органов, добавил правозащитник.

Члены ОНК попросили выдать в камеру чайник или кипятильник. По их словам, телевизора и холодильника там тоже нет.

«Власенко пока не получил передач, сидит в том, в чём был арестован. Деньги на лицевой счёт в СИЗО для покупок в тюремном магазине ему тоже пока не поступили», — сообщили в ОНК.

Басманный суд 17 марта санкционировал арест Власенко до 16 мая.

56-летний Власенко является многократным чемпионом Европы, рекордсменом мира в плавании в категории «Мастерс». С 2010 года занимал пост президента Российской федерации прыжков в воду, с 2016-го — главы федераций синхронного плавания и водного поло. В состав исполкома ОКР он входил с мая 2018 года. Власенко является председателем технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA) и членом бюро Европейской лиги плавания (LEN).