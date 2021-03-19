В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО члена исполкома ОКР Власенко
- РИА Новости
«Алексей Власенко содержится в четырёхместной карантинной камере для вновь прибывающих в изолятор», — сказал член комиссии.
Соседи по камере Власенко — бывшие сотрудники правоохранительных органов, добавил правозащитник.
Члены ОНК попросили выдать в камеру чайник или кипятильник. По их словам, телевизора и холодильника там тоже нет.
«Власенко пока не получил передач, сидит в том, в чём был арестован. Деньги на лицевой счёт в СИЗО для покупок в тюремном магазине ему тоже пока не поступили», — сообщили в ОНК.
Басманный суд 17 марта санкционировал арест Власенко до 16 мая.
56-летний Власенко является многократным чемпионом Европы, рекордсменом мира в плавании в категории «Мастерс». С 2010 года занимал пост президента Российской федерации прыжков в воду, с 2016-го — главы федераций синхронного плавания и водного поло. В состав исполкома ОКР он входил с мая 2018 года. Власенко является председателем технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA) и членом бюро Европейской лиги плавания (LEN).