Запас воды для обеспечения жителей Крыма планируется создать к 2024 году

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что реализация комплексного плана по решению проблемы дефицита воды в Крыму позволит к 2024 году создать гарантированный запас воды для жителей полуострова.

«У нас сомнений в том, что мы обеспечим население полуострова водой, нет. Все решения есть, деньги есть, надо просто постоянно системно работать. Мы половину вопроса решим в этом году. До 2024 года — за 2022-й, 2023-й — мы решим все запланированные объёмы работ. Это даст нам примерно ещё плюс 300 тыс. кубов в сутки. У нас появится гарантированный запас», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Хуснуллин на совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя высказался о строительстве установок для опреснения воды в Ялте.

Также Хуснуллин рассказал о планах бурения скважин в Азовском море для подачи воды.