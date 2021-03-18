Хуснуллин высказался о строительстве установок для опреснения воды в Ялте

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя высказался о строительстве установок для опреснения воды в Ялте.

Он отметил, что, «к сожалению, два питающих водохранилища — Счастливенское и Загорское — пока на невысоком уровне — около 30% наполняемости».

«Значит, ждём их наполняемость, но параллельно отрабатываем механизм строительства опреснения установок. Подбираем место, проектное решение есть, если не найдём других решений, будем его тоже реализовывать», — цитирует ТАСС Хуснуллина.

Ранее стало известно, что в День воссоединения с Россией в Крыму открыт новый Бештерек-Зуйский водовод, который обеспечит пресной водой порядка 100 тыс. симферопольцев.