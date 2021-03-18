Решетников рассказал о ситуации с инфляцией в России

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Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о ситуации с инфляцией в России.
Решетников рассказал о ситуации с инфляцией в России
  • РИА Новости

«Что касается того, на пике мы или нет. Мы либо на пике, либо близки к нему — вопрос в том, когда и насколько быстро мы с этого пика пойдём вниз, вот что в настоящий момент нас беспокоит. Поэтому в ближайшие пару недель всё покажем… Но нам очень важно, чтобы мы увидели стабилизацию внешней среды. Потому что то, что мы сейчас имеем (то есть то, с чем мы боремся), имеет не внутреннюю природу, это не внутрироссийская природа всего этого, это всё внешние вещи, на фоне стабилизации курса, но тем не менее цены растут, и мы должны учитывать это в наших решениях и на это реагировать», — цитирует РИА Новости Решетникова.

Ранее правительство России приняло решение усилить контроль за ценами на основные товары и услуги и вводит постоянный мониторинг.

Экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.

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