В России вводят постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое решение утверждено правительством. Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен», — говорится в заявлении.
Уточняется, что мониторингом и оценкой динамики цен будет заниматься Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой.
Как указывается в сообщении, за профильными российскими ведомствами будут закреплены определённые группы товаров и услуг. Если при мониторинге будут зафиксированы «тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию», то данная информация будет направлена в соответствующие госструктуры.
Ранее в Минэкономразвития назвали спекулятивным материал агентства Bloomberg, которое включило Россию в список так называемых горячих точек по ценам на продукты.