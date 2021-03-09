В России вводят постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги

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Правительство России приняло решение усилить контроль за ценами на основные товары и услуги и вводит постоянный мониторинг.
В России вводят постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое решение утверждено правительством. Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен», — говорится в заявлении.

Уточняется, что мониторингом и оценкой динамики цен будет заниматься Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. 

Как указывается в сообщении, за профильными российскими ведомствами будут закреплены определённые группы товаров и услуг. Если при мониторинге будут зафиксированы «тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию», то данная информация будет направлена в соответствующие госструктуры.

Ранее в Минэкономразвития назвали спекулятивным материал агентства Bloomberg, которое включило Россию в список так называемых горячих точек по ценам на продукты.

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