Экономист рассказал о перспективах курса рубля

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Экономист Денис Ракша рассказал о перспективах курса рубля.
Экономист рассказал о перспективах курса рубля
  • РИА Новости

«Есть основания для мягкого ослабления рубля. Но есть психологическая граница в 80 рублей за доллар, после которой Центробанк начинает защищать рубль», — заявил он в беседе с НСН.

Как считает эксперт, нынешний рост доллара, по всей вероятности, связан с событиями в США, где к власти пришла новая администрация.

По мнению Ракши, инвестировать в американскую валюту в настоящее время нет особого смысла.

«Доллар будет болтаться в диапазоне 75—80 рублей, скупать доллары и хранить в них сбережения сейчас смысла нет. Если вдолгую держать доллары, то можно уберечься от рублёвой инфляции. Но сильно на этом не заработать», — добавил он.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов в беседе с газетой «Известия» оценил влияние различных экономических факторов на курс рубля.

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