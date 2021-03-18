В Петербурге открыли новый медицинский научно-производственный комплекс

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Концерн ВКО «Алмаз-Антей» открыл в Санкт-Петербурге медицинский научно-производственный комплекс и представил новое высокотехнологичное оборудование, разработанное и производимое в рамках программы диверсификации.

«Сегодня мы открываем фактически новый центр компетенций в сфере медицинских разработок — площадку ВКО «Медпром»: это и разработки, и опытное производство», — сказал заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» по производственно-технологической политике Александр Ведров.

На ближайшую перспективу ВКО «Медпром» будет основной научно-производственной площадкой концерна для разработки и производства опытных образцов медицинской техники. Там уже работают более 50 ведущих российских разработчиков, площадка оснащена научными лабораториями и рентгеновскими защитными боксами для тестирования медоборудования.

Были продемонстрированы два флагмана новой линейки медоборудования концерна, готовых к серийному производству: телеуправляемый комплекс с томосинтезом Р-600 «Полидиагност» и универсальный рентгенографический аппарат Р-600 «Униарм-Флюорограф».

«То оборудование, которое мы сегодня показывали, — это всего лишь два образца из шести, утверждённых нашей программой по развитию медицинской техники. Ещё один образец мы готовим к серийной продаже к концу года и три — в следующем, 2022 году. Таким образом мы планируем закрыть всю линейку рентгенодиагностического оборудования, которое потребляется лечебными учреждениями Российской Федерации», — сказал RT Ведров.

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