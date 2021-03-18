Сомнолог рассказал о необходимой для человека норме сна

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Президент Российского общества сомнологов заслуженный врач России, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал о необходимой для человека норме ночного сна.
Сомнолог рассказал о необходимой для человека норме сна
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Об этом врач рассказал в ходе пресс-конференции ко Всемирному дню сна, который отмечается 19 марта, пишут «Известия».

«Индивидуальная вариабельность сна человека составляет от четырёх до 12 часов в сутки. Важно понимать, что длительность этого процесса является генетически определённым параметром, таким же, как, например, рост», — заявил Бузунов.

По словам специалиста, чтобы организм чувствовал себя лучше, а человек быстрее высыпался и восстанавливал психические и физические силы, необходимо регулярно спать по определённому графику.

«Чтобы определить индивидуальную норму сна, нужно за день устать настолько, чтобы заснуть за 15 минут. В течение ночи не стоит просыпаться более чем на четверть часа. К тому же с утра, после подъёма, необходимо настроиться на работоспособность, а затем в течение дня не испытывать сонливость», — отметил врач.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин, сомнолог, кандидат медицинских наук, в беседе с Inforeactor рассказал о влиянии сна на иммунитет.

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