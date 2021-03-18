В Минтруде рассказали о ситуации с безработицей

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Замглавы Минтруда России Елена Мухтиярова рассказала о ситуации с безработицей.
В Минтруде рассказали о ситуации с безработицей
  • РИА Новости

«Пару слов о ситуации на рынке труда. Она, по нашей оценке, сейчас стабилизируется… Если мы говорим о безработице зарегистрированной, то на текущий момент на учёте в центрах занятости состоят 1,9 млн человек», — цитирует РИА Новости Мухтиярову.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что рынок труда в столице восстановился после локдауна, который вводили из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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