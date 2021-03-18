В ФАР прокомментировали законопроект об изъятии машин у пьяных водителей

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Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов прокомментировал проект федерального закона о конфискации автомобилей у пьяных водителей.
В ФАР прокомментировали законопроект об изъятии машин у пьяных водителей
  • РИА Новости

«Очень много нюансов возникает. Например, автомобиль может не принадлежать человеку, который находится в состоянии опьянения, поэтому может пострадать кто-то другой», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, также не очень работает принцип равенства, поскольку у одних могут забрать машину стоимостью 30 тыс. рублей, а у других — за 1 млн рублей.

«И создаётся ситуация, которая считается не очень справедливой, если мы говорим про уголовное преследование человека, потому что каждый должен быть равным перед законом», — пояснил Едрышов.

Ранее сообщалось, что парламентарии Башкирии внесли в Госдуму проект федерального закона о конфискации автомобилей у пьяных водителей.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с ФАН рассказал, что делать в случае отзыва неисправных машин.

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