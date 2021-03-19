Условия включения в трудовой стаж отработанных в заключении дней предложено изменить

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил включить в общий трудовой стаж работу осуждённых до 1 сентября 1992 года — в период отбывания ими наказания. Копия письма на имя заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко есть в распоряжении RT.
Условия включения в трудовой стаж отработанных в заключении дней предложено изменить
  • © duma.gov.ru

В своём обращении законодатель отметил, что в соответствии с действующим законодательством время работы заключённых включается в общий трудовой стаж с 1 сентября 1992 года. Работа до этого периода в него не включается.

«На основании вышеизложенного прошу вас рассмотреть возможность включения времени работы осуждённых до 1 сентября 1992 года, в период отбывания ими наказания, в общий трудовой стаж», — говорится в тексте обращения.

Ранее в России предложили учредить должность федерального омбудсмена по защите прав пенсионеров.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить