Условия включения в трудовой стаж отработанных в заключении дней предложено изменить

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил включить в общий трудовой стаж работу осуждённых до 1 сентября 1992 года — в период отбывания ими наказания. Копия письма на имя заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что в соответствии с действующим законодательством время работы заключённых включается в общий трудовой стаж с 1 сентября 1992 года. Работа до этого периода в него не включается.

«На основании вышеизложенного прошу вас рассмотреть возможность включения времени работы осуждённых до 1 сентября 1992 года, в период отбывания ими наказания, в общий трудовой стаж», — говорится в тексте обращения.

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