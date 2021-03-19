Условия включения в трудовой стаж отработанных в заключении дней предложено изменить
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В своём обращении законодатель отметил, что в соответствии с действующим законодательством время работы заключённых включается в общий трудовой стаж с 1 сентября 1992 года. Работа до этого периода в него не включается.
«На основании вышеизложенного прошу вас рассмотреть возможность включения времени работы осуждённых до 1 сентября 1992 года, в период отбывания ими наказания, в общий трудовой стаж», — говорится в тексте обращения.
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