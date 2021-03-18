Бойцы полка имени Кадырова обратились к Путину после статей о «казнях» в Чечне

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Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину после публикаций о «казнях» в республике. Они просят российского лидера обратить внимание на нападки СМИ в их адрес.
Бойцы полка имени Кадырова обратились к Путину после статей о «казнях» в Чечне
  • © РИА Новости

В сообщении, опубликованном в Instagram, говорится, что после спецоперации по уничтожению банды во главе с «эмиром» группировки «Имарат Кавказ»* Асланом Бютукаевым против полка развернули «настоящую информационную войну, основным рупором которой является «Новая газета».

В конце февраля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о спецоперации против банды Бютукаева в республике. По его словам, президент России Владимир Путин держал под личным контролем ход операции.

Ранее руководивший операцией командир спецполка Замид Чалаев рассказал, что боевики из банды Аслана Бютукаева, ликвидированные в ходе спецоперации в Чечне, планировали совершить нападение на здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Грозном.

* «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.

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