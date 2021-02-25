Кадыров рассказал о спецоперации против банды Бютукаева в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о спецоперации против банды Бютукаева в республике.
Кадыров рассказал о спецоперации против банды Бютукаева в Чечне
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По его словам, президент России Владимир Путин держал под личным контролем ход операции.

«Символично, что последний, решающий удар по бандподполью мы нанесли при непосредственном участии нашего президента, который держал под личным контролем ход спецоперации», — написал Кадыров на странице в соцсети «ВКонтакте».

В конце января руководивший операцией командир спецполка Замид Чалаев рассказал, что боевики из банды Аслана Бютукаева, ликвидированные в ходе спецоперации в Чечне, планировали совершить нападение на здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Грозном.

О ликвидации в республике шести боевиков из банды Бютукаева, которые находились в федеральном розыске, Кадыров сообщил 20 января.

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