В Совфеде прокомментировали закон о просветительской деятельности

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Член Совет Федерации Андрей Климов прокомментировал закон о просветительской деятельности.
В Совфеде прокомментировали закон о просветительской деятельности
  • © РИА Новости

«Просветительской деятельностью могут заниматься органы госвласти, иные госорганы, органы местного самоуправления, уполномоченные ими организации, физические лица, а также индивидуальные предприниматели, юридические лица. То есть не говорится относительно страны и гражданства, кто законно находится на территории Российской Федерации», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил сенатор, закон нужен в том числе для того, чтобы было легче финансировать просветительскую деятельность.

«Для того чтобы её финансировать нормальным образом, она должна иметь чёткое определение в законе», — пояснил Климов.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, предусматривающий закрепление понятия «просветительская деятельность» в законе об образовании в России.

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