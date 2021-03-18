Специалисты не исключили роста цен на дешёвую рыбу в России
- globallookpress.com
Отмечается, что речь идёт о суднах, которые добывают рыбу по российским квотам, но были построены или куплены за рубежом и обслуживаются и ремонтируются в иностранных портах.
Согласно постановлению российского правительства, такие рыболовецкие суда должны до 1 января 2022 года пройти таможенное декларирование.
По словам Рекасова, это требование приведёт к крупномасштабным сбоям на промысле скумбрии и сардины иваси и «существенному сокращению объёма поставок сардины иваси на внутренний рынок».
В связи с этим, по мнению специалиста, стоимость этой продукции может вырасти на 20–25%.
Ранее Минсельхоз России прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птиц и яйца.