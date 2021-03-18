Специалисты не исключили роста цен на дешёвую рыбу в России

Стоимость самой дешёвой рыбы в России сардины иваси может вырасти из-за новых правил на таможенное декларирование некоторых судов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо директора дальневосточных компаний «Тралфлот» и «Софко» Владимира Рекасова российскому вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Отмечается, что речь идёт о суднах, которые добывают рыбу по российским квотам, но были построены или куплены за рубежом и обслуживаются и ремонтируются в иностранных портах.

Согласно постановлению российского правительства, такие рыболовецкие суда должны до 1 января 2022 года пройти таможенное декларирование.

По словам Рекасова, это требование приведёт к крупномасштабным сбоям на промысле скумбрии и сардины иваси и «существенному сокращению объёма поставок сардины иваси на внутренний рынок».

В связи с этим, по мнению специалиста, стоимость этой продукции может вырасти на 20–25%.

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