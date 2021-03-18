Полицейские в Иркутске задержали удерживавшего в доме ребёнка мужчину

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Сотрудники полиции задержали в Иркутске мужчину, который удерживал в доме несовершеннолетнего. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Полицейские в Иркутске задержали удерживавшего в доме ребёнка мужчину
  • РИА Новости

«Установлено, что 39-летний ранее судимый местный житель, находился у себя дома в неадекватном состоянии. Выгнав из квартиры жену, он заперся в квартире с двухлетним ребёнком и отказался выходить из жилища», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что позднее мужчина согласился передать несовершеннолетнего своему адвокату.

«Спустя некоторое время он был задержан полицией», — добавили в МВД.

Отмечается, что в связи с ЧП проводится проверка.

Ранее в Северодвинске задержали мужчину, удерживавшего сотрудницу офиса микрозаймов.

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