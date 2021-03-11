В Северодвинске задержан удерживавший сотрудницу офиса микрозаймов мужчина

В Северодвинске задержан мужчина, удерживавший сотрудницу офиса микрозаймов.

«Злоумышленник сдался. У него изъят обрез охотничьего ружья и патроны. Девушка не пострадала», — сказали ТАСС в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

Как сообщили 29.RU в пресс-службе регионального СК, на месте происшествия возле офиса работают сотрудники разных правоохранительных ведомств.

Ранее в администрации Северодвинска рассказали, что силовики оцепили район, где, по данным местных СМИ, в офисе микрозаймов могли взять в заложники человека.