Госдума одобрила проект об упрощении въезда в Россию для туристов
- РИА Новости
Согласно законопроекту, для этого российскому гражданину достаточно будет подать в диппредставительство или консульство заявление о въезде иностранного родственника. Оформлять приглашения через территориальные органы МВД не нужно.
Для иностранных родственников до года увеличится срок действия многократных частных виз.
Иностранным туристам тоже станет проще въехать в Россию, соответствующий законопроект также прошёл первое чтение. Для получения российской туристической визы будет необходимо лишь подтвердить бронь в гостинице, в то время как сейчас требуется ваучер туроператора.
Максимальный срок выдачи туристической визы составит шесть месяцев.
Отель, где будет забронирован номер, должен входить в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о создании единого федерального реестра турагентов.