Госдума одобрила проект об упрощении въезда в Россию для туристов

Короткая ссылка
Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении процедуры получения виз для близких родственников россиян и иностранных туристов.
Госдума одобрила проект об упрощении въезда в Россию для туристов
  • РИА Новости

Согласно законопроекту, для этого российскому гражданину достаточно будет подать в диппредставительство или консульство заявление о въезде иностранного родственника. Оформлять приглашения через территориальные органы МВД не нужно.

Для иностранных родственников до года увеличится срок действия многократных частных виз.

Иностранным туристам тоже станет проще въехать в Россию,  соответствующий законопроект также прошёл первое чтение. Для получения российской туристической визы будет необходимо лишь подтвердить бронь в гостинице, в то время как сейчас требуется ваучер туроператора.

Максимальный срок выдачи туристической визы составит шесть месяцев.

Отель, где будет забронирован номер, должен входить в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о создании единого федерального реестра турагентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить