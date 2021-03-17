Госдума одобрила проект об упрощении въезда в Россию для туристов

Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении процедуры получения виз для близких родственников россиян и иностранных туристов.

Согласно законопроекту, для этого российскому гражданину достаточно будет подать в диппредставительство или консульство заявление о въезде иностранного родственника. Оформлять приглашения через территориальные органы МВД не нужно.

Для иностранных родственников до года увеличится срок действия многократных частных виз.

Иностранным туристам тоже станет проще въехать в Россию, соответствующий законопроект также прошёл первое чтение. Для получения российской туристической визы будет необходимо лишь подтвердить бронь в гостинице, в то время как сейчас требуется ваучер туроператора.

Максимальный срок выдачи туристической визы составит шесть месяцев.

Отель, где будет забронирован номер, должен входить в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о создании единого федерального реестра турагентов.