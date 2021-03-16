Глава Ростуризма дала прогноз по ситуации с международными турпотоками

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Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова надеется на восстановление международных туристических потоков в 2021 году.
Глава Ростуризма дала прогноз по ситуации с международными турпотоками
  • Pixabay

По словам Догузовой, возобновление международных турпотоков позволит запустить механизм электронной визы для иностранцев, посещающих Россию.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас в прошлом году было принято президентом историческое, я бы сказала, решение об электронной визе. Она должна была заработать с 1 января 2021 года, если бы не коронавирус, будь он неладен», — сообщила Догузова на церемонии открытия 27-й Международной туристической выставки MITT.

Она добавила, что в настоящее время первостепенной целью является развитие внутреннего туризма в России, но улучшение туристической инфраструктуры в стране может привлечь и зарубежных туристов.

Глава ведомства считает, что во второй половине 2021 года возможен выход на постепенное восстановление международных поездок, что поможет повысить оборот туристической отрасли.

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