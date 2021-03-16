Госдума приняла закон о реестре турагентов

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Госдума приняла закон о создании единого федерального реестра турагентов.
Госдума приняла закон о реестре турагентов
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Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Согласно новому закону, турагентов объединят в специальном реестре, чтобы гарантировать туристам безопасный и качественный отдых. Реестр будет находиться под ведомством Ростуризма.

Нововведение должно повысить защиту интересов потребителей туристских услуг, сделать рынок туризма более прозрачным и контролируемым.

Продвижение и реализация туристского продукта на рынке будет возможна только со дня размещения сведений в реестре турагентов на официальном сайте Ростуризма.

Туристические агенты, действующие на основании заключённых с туроператорами договоров (юридические лица и ИП), будут вправе продолжать свою работу в течение 180 дней со дня вступления закона в силу. В этот срок туроператоры должны успеть внести сведения о таких лицах в единый федеральный реестр турагентов.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

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