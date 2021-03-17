Черноморский флот России начал слежение за фрегатом ВМС Испании

Черноморский флот России приступил к слежению за действиями фрегата «Мендес Нуньес» ВМС Испании, который зашёл в акваторию Чёрного моря.

Об этом сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Мендес Нуньес» ВМС Испании, зашедшего в акваторию Чёрного моря 17 марта 2021 года», — говорится в заявлении.

15 марта сообщалось, что четыре корабля НАТО вошли в территориальные воды Грузии в целях повышения оперативной совместимости между военно-морскими силами республики и странами — членами альянса.