Черноморский флот России начал слежение за фрегатом ВМС Испании
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- РИА Новости
Об этом сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Мендес Нуньес» ВМС Испании, зашедшего в акваторию Чёрного моря 17 марта 2021 года», — говорится в заявлении.
15 марта сообщалось, что четыре корабля НАТО вошли в территориальные воды Грузии в целях повышения оперативной совместимости между военно-морскими силами республики и странами — членами альянса.