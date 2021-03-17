ЧФ сообщил о ротации малых ракетных кораблей в Средиземном море

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сменил аналогичный корабль «Вышний Волочёк» в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море. Об этом проинформировали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

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«Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» Черноморского флота (ЧФ) возвращается из Средиземного моря после выполнения задач в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота (ВМФ) России в дальней морской зоне», — цитирует РИА Новости сообщение. Ранее стало известно, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» впервые в новейшей российской истории зашёл в Порт-Судан в Красном море, где будет создан пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.