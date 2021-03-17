Двое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации

В Областной клинической больнице Рязани сообщили, что двое пострадавших в результате опрокидывания автобуса на трассе М-5 в Рязанской области находятся в реанимации.

«19 человек доставлены, трое из них госпитализированы, остальные обследуются. Два человека находятся в реанимации», — приводит ТАСС слова представителя больницы.

По данным экстренных служб, в результате ДТП пострадали 17 человек, детей среди них нет.

В полиции уточнили, по предварительным данным, около 01:30 мск на 226-м км трасы М-5 «Урал» автобус марки Setra, опрокинулся в результате заноса. В момент ДТП в салоне находились 58 пассажиров.