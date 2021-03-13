В Кемеровской области четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

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На трассе в Кемеровской области столкнулись легковой автомобиль и автобус, пострадали четыре человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Кузбасса.
В Кемеровской области четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
  • РИА Новости

«В результате ДТП за медицинской помощью обратились водитель легкового автомобиля и её 17-летняя пассажирка. Также на обследование в больницу направлены два мальчика, одному из которых один год, другому десять месяцев, находившиеся в детских удерживающих системах в Toyota», - сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и маршрутки в Тульской области.

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