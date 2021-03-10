Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой

Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и маршрутки в Тульской области.

РИА Новости

«Четыре человека доставлены в больницу им. Ваныкина в Туле, а двое пострадавших самостоятельно уехали с места аварии», — цитирует ТАСС пресс-службу прокуратуры региона. Самостоятельно покинувшие место ДТП пострадавшие от госпитализации отказались. Алексинская межрайонная прокуратура начала проверку перевозчика, которому принадлежат оба транспортных средства. 21 февраля в результате столкновения двух легковых автомобилей в Тульской области три человека погибли и ещё двое пострадали.