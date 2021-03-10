Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой
- РИА Новости
«Четыре человека доставлены в больницу им. Ваныкина в Туле, а двое пострадавших самостоятельно уехали с места аварии», — цитирует ТАСС пресс-службу прокуратуры региона.
Самостоятельно покинувшие место ДТП пострадавшие от госпитализации отказались.
Алексинская межрайонная прокуратура начала проверку перевозчика, которому принадлежат оба транспортных средства.
21 февраля в результате столкновения двух легковых автомобилей в Тульской области три человека погибли и ещё двое пострадали.