Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой

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Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и маршрутки в Тульской области.
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой
  • РИА Новости

«Четыре человека доставлены в больницу им. Ваныкина в Туле, а двое пострадавших самостоятельно уехали с места аварии», — цитирует ТАСС пресс-службу прокуратуры региона.

Самостоятельно покинувшие место ДТП пострадавшие от госпитализации отказались.

Алексинская межрайонная прокуратура начала проверку перевозчика, которому принадлежат оба транспортных средства.

21 февраля в результате столкновения двух легковых автомобилей в Тульской области три человека погибли и ещё двое пострадали.

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