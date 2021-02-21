В ДТП под Тулой погибли три человека

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В результате столкновения двух легковых автомобилей в Тульской области три человека погибли и ещё двое пострадали. Об этом сообщает издание «МВД Медиа».
В ДТП под Тулой погибли три человека
  • globallookpress.com

Уточняется, что на 143-м км автодороги Р22 столкнулись Chevrolet Aveo и Mitsubishi Lancer.

«В результате ДТП погибли три человека — женщина-пассажир Mitsubishi, а также женщина-пассажир и ребёнок, находившиеся в Chevrolet. Водители обоих транспортных средств доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, ещё двое доставлены в больницу в результате столкновения машины и электропоезда в Брянской области.

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