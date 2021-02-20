Три человека погибли в ДТП с поездом в Брянской области

Короткая ссылка
Три человека погибли, ещё двое доставлены в больницу в результате столкновения машины и электропоезда в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.
Три человека погибли в ДТП с поездом в Брянской области
  • РИА Новости

«По предварительным данным, сегодня примерно в 13:37 на 163-м км перегона станций Ржаница — Сельцо на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электропоезда сообщением Жуковка — Брянск и автомобиля ВАЗ-2110», — говорится в сообщении. 

Уточняется, что в результате ДТП две женщины и один мужчина скончались на месте происшествия. 

На данный момент следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщили ранее в региональном главке МЧС России, в Хабаровском крае три человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить