Три человека погибли в ДТП с поездом в Брянской области

Три человека погибли, ещё двое доставлены в больницу в результате столкновения машины и электропоезда в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.

«По предварительным данным, сегодня примерно в 13:37 на 163-м км перегона станций Ржаница — Сельцо на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электропоезда сообщением Жуковка — Брянск и автомобиля ВАЗ-2110», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП две женщины и один мужчина скончались на месте происшествия.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщили ранее в региональном главке МЧС России, в Хабаровском крае три человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса.