Три человека погибли в ДТП с поездом в Брянской области
- РИА Новости
«По предварительным данным, сегодня примерно в 13:37 на 163-м км перегона станций Ржаница — Сельцо на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электропоезда сообщением Жуковка — Брянск и автомобиля ВАЗ-2110», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате ДТП две женщины и один мужчина скончались на месте происшествия.
На данный момент следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
Как сообщили ранее в региональном главке МЧС России, в Хабаровском крае три человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса.