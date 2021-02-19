Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае три человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса, один мужчина находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Утром 19 февраля... поступило сообщение о том, что на 86-м километре федеральной автодороги А-376 в районе села Елабуга произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту Хабаровск — Троицкое», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, автобус съехал в кювет.

В результате происшествия пострадали три человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии.

Ранее пять человек погибли в результате ДТП с участием рейсового автобуса, грузового и легкового автомобилей в Иркутской области.