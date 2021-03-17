При опрокидывании автобуса в Рязанской области пострадали 17 человек

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В результате опрокидывания автобуса на трассе М-5 в Рязанской области пострадали 17 человек.
При опрокидывании автобуса в Рязанской области пострадали 17 человек
  • РИА Новости

«В 01:30 поступило сообщение, что в Спасском районе Рязанской области, в районе населенного пункта Ушаково, на 226-м км трассы М-5 «Урал» произошло опрокидывание в результате заноса рейсового автобуса. В нем находились 58 человек, детей нет. По уточнённым данным, 17 человек получили травмы средней степени тяжести и обратились в медицинские учреждения г. Рязани», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

Автобус следовал из Москвы в Пензу.

В районе ДТП введено реверсивное движение. В ликвидации последствий аварии участвуют 35 человек и 16 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области четыре человека пострадали в ДТП с автобусом.

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