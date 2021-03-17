Счётная палата предупредила о риске роста цен на топливо

В отчёте о работе Счетной палаты за 2020 год говорится, что Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года.

Аудиторы отмечают, что рост цен на топливо в мае 2018 года вынудил принять экстренные меры.

«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», — приводит РИА Новости выдержку из доклада.

В Минэнерго отметили, что приняли ряд шагов для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Ранее сообщалось, что с 1 мая 2021 года в России заработает обновлённый механизм сдерживания цен на бензин.