Счётная палата предупредила о риске роста цен на топливо
- globallookpress.com
Аудиторы отмечают, что рост цен на топливо в мае 2018 года вынудил принять экстренные меры.
«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», — приводит РИА Новости выдержку из доклада.
В Минэнерго отметили, что приняли ряд шагов для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизельное топливо.
Ранее сообщалось, что с 1 мая 2021 года в России заработает обновлённый механизм сдерживания цен на бензин.