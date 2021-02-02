В Независимом топливном союзе оценили перспективы цен на бензин

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов оценил перспективы цен на бензин.

«Перспективы всё те же — цена на топливо будет расти, как и всегда растёт, правда, медленно, в рамках инфляции. То есть по итогу года мы получим примерно 4—5% роста», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, это рост не линейный, могут быть определённые скачки, но в рамках того коридора, который задан регулятором.

«Потому что нужно понимать, что цены в нашей стране регулируются, если мы говорим о рознице. Другая ситуация с оптовой ценой. Оптовая цена сегодня достаточно высокая», — отметил Баженов.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.