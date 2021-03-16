В Петербурге заявили о вероятности роста заболеваемости коронавирусом
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- РИА Новости
«Вероятность нового роста заболеваемости… расценивается как высокая. Массовая вакцинация при условии активного участия жителей города позволит справиться с распространением новой коронавирусной инфекции и предотвратить третью волну эпидемии», — приводит сообщение РИА Новости.
В то же время в совете уточнили, что число новых случаев COVID-19 и количество госпитализированных с коронавирусом пациентов за прошедшие сутки «не превышают средних показателей, характерных для будних дней прошедших недель».
Ранее в Петербурге оценили долю переболевших коронавирусом жителей.