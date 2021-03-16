В Петербурге оценили динамику распространения коронавируса

В Петербурге за минувшую неделю количество больных коронавирусом снизилось на 26%. Об этом сообщается в отчёте межведомственного совета по борьбе с COVID-19 при Смольном.

Reuters

Как пишет kp.ru, на 16% снизилось число больных, наблюдаемых амбулаторно. Количество выздоровевших снизилось за неделю на 10%. «Тренд на снижение распространения инфекции сохраняется, но этот процесс идёт медленно и нестабильно», — отмечают эксперты из межведомственного совета. В городе провели больше 500 тыс. инъекций препарата «Спутник V», включая второй компонент. На текущей неделе ожидается поступление очередной партии вакцины. Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.