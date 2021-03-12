В Петербурге оценили долю переболевших коронавирусом жителей

Руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова рассказала, сколько жителей имеют иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 378 705 случаев заражения COVID-19, это около 7% от совокупного населения. И этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета», — цитирует её РИА Новости.

Представитель Роспотребнадзора добавила, что ещё 167 тыс. жителей получили оба компонента вакцины от коронавируса.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому в программе «Антонимы» заявила, что у жителей города сформировался определённый популяционный иммунитет за те полгода, которые прошли с момента снятия локдауна в столице.