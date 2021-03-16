Госдума одобрила проект о защите от звуковой рекламы в жилых домах

Короткая ссылка
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий защитить жителей жилых домов от звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования.
Госдума одобрила проект о защите от звуковой рекламы в жилых домах
  • © РИА Новости

Поправка, которую предполагается внести в ч. 5 ст. 19 ФЗ «О рекламе», запретит распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, которое расположено на стенах и крышах зданий, а также вне их.

«Звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан. В связи с этим растёт социальная напряжённость, так как жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

1 февраля в Госдуму внесли законопроект о запрете звуковой рекламы на улицах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить