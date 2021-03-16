Госдума одобрила проект о защите от звуковой рекламы в жилых домах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий защитить жителей жилых домов от звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования.

Поправка, которую предполагается внести в ч. 5 ст. 19 ФЗ «О рекламе», запретит распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, которое расположено на стенах и крышах зданий, а также вне их.

«Звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан. В связи с этим растёт социальная напряжённость, так как жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

1 февраля в Госдуму внесли законопроект о запрете звуковой рекламы на улицах.